Министры энергетики Евросоюза обсудят антикризисные меры

На фоне продолжающегося роста цен на энергоносители в Брюсселе в пятницу встретятся министры энергетики Евросоюза, чтобы выработать срочные антикризисные меры. Они обсудят предложения Еврокомиссии и председательствующей в ЕС Чешской Республики о том, как уменьшить счета граждан и предприятий за электричество. Многие столицы поддерживают идею Брюсселя ограничить доходы тех, кто производит энергию с низкой себестоимостью, например ветряные, солнечные и атомные станции. Звучат также призывы обложить так называемым "налогом солидарности" компании, которые добывают ископаемое топливо с большой для себя выгодой.

«Принципиально важно найти справедливое решение, исключающее экспроприацию прибыли энергетиков, - сказал эксперт брюссельского института Брейгель. - Если вы вложили капитал в разработку возобновляемых источников, то у вас есть право на вознаграждение за это, потому что вы приняли собственное инвестиционное решение. Но сейчас действительно чрезвычайная ситуация, когда некоторые элементы нашего рынка больше не функционируют. Социальные условия требуют экстренного одноразового вмешательства. В ближайшие месяцы мы будем в ситуации, когда всё больше семей и бизнеса по всей Европе будут бороться буквально за своё выживание».

Ещё более спорное предложение - ввести ценовой потолок на поступающий по трубопроводам из России природный газ - отчасти за её войну в Украине. Германия или Венгрия выступают против, поскольку это может усилить дефицит энергоносителей. А другие, в том числе Италия и Бельгия, ратуют за ограничение цены на весь газ, а не только российский.

"Это происходит в то время, когда Россия уже сократила свои поставки в Европу более чем на две трети, - продолжал Симоне Тальяпьетра. - Некоторые говорят, что слишком поздно устанавливать верхний предел цен. Другие же видят в этом важный символический ход, который показывает, что у Европы тоже есть свои карты, чтобы играть на этом столе".

Председатель Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заявила, что нужно сократить спрос на электроэнергию, особенно в часы пикового потребления. Большинство лств стран ЕС считает, что такая мера должны быть добровольной. Но обязывать своё население экономить тепло и свет никто из лидеров Евросоюза не хочет.