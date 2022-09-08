"Тушите свет!": в Дании хотят отказаться от рождественских огней

Увидят ли жители европейских городов ставшее традиционным рождественское убранство этой зимой? Или все это канет в лету на фоне планов правительств по сокращению энергозатрат?

Население Дании готовят к более "темной" зиме. С приглушенным если не выключенным уличным освещением. Кое-где местные власти подумывают об отказе от рождественских огней и ежегодного катания на коньках.

В школах и других общественных зданиях термостаты должны быть снижены, даже разница в один градус может значительно сократить размер счетов.

Если бы вы уменьшили температуру до 16 градусов, мы бы сидели здесь в шапках и перчатках. Но снизить температуру на один градус - не так страшно Саймон Крог-Нильсен учитель, Свендборг

Фонари на улицах датских городов скоро могут погаснуть с 22:00 до 5:00. Исследования показывают, что сокращение использования уличного освещения на один час в день может сэкономить около 40 000 евро в год в средне статистическом городе.