"Тушите свет!": в Дании хотят отказаться от рождественских огней

"Тушите свет!": в Дании хотят отказаться от рождественских огнейКомментарии
Увидят ли жители европейских городов ставшее традиционным рождественское убранство этой зимой? Или все это канет в лету на фоне планов правительств по сокращению энергозатрат?
Население Дании готовят к более "темной" зиме. С приглушенным если не выключенным уличным освещением. Кое-где местные власти подумывают об отказе от рождественских огней и ежегодного катания на коньках.
В школах и других общественных зданиях термостаты должны быть снижены, даже разница в один градус может значительно сократить размер счетов.
Фонари на улицах датских городов скоро могут погаснуть с 22:00 до 5:00. Исследования показывают, что сокращение использования уличного освещения на один час в день может сэкономить около 40 000 евро в год в средне статистическом городе.