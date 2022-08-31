Визовые ограничения: по ком звонит колокол

От ужесточения визового режима в ЕС могут пострадать менее трети россиян. Как свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение», около 70% жителей страны никогда не отдыхали за рубежом, лишь 6% ездили за границу в последние три года.

Новости о заморозке соглашения о визах с ЕС вызывают тревогу лишь у некоторых прохожих на московских улицах:

— Все хотят путешествовать, хотят увидеть мир, а, к сожалению, в наше время это невозможно. Придётся сидеть в России и путешествовать по нашим российским курортам. Не очень радостная новость.

— Я думаю, что всё равно не закроют полностью границы, кто хочет попасть в Европу, попадут. Отсутствие шенгенских виз позволит развиваться туристическому бизнесу в России и благоприятно скажется на нашей стране. Они, думая, что делают хуже нам, на самом деле делают нам лучше.

— Если вдруг Европа начнёт не выдавать визы, то есть множество замечательных стран. Я очень хочу побывать в Индонезии, в Таиланде. Мы будем осваивать Азию. (смеётся)

В Кремле визовые ограничения в ЕС назвали «ещё одной спиралью безрассудного русофобства» и пригрозили ужесточением требований к иностранцам, приезжающим в Россию. Экс-президент, а ныне замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал страны ЕС как можно скорее полностью запретить выдачу виз россиянам.