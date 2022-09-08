Дорогая энергия испытывает терпение европейцев

У бельгийца Квентина Спитаэлса за последние полгода резко увеличились счета за газ и электричество. Раньше обладатель дома с 4 спальнями недалеко от города Намюр платил ежемесячно менее 200 евро. Теперь коммунальные услуги обходятся ему в 659 евро. Отец четверых детей предупреждает, что скоро ему и тысячам его соотечественикам такие расходы будет не по карману, и тогда они прекратят платить вовсе:

Я не думаю, что правительство достаточно нам помогает, учитывая как много семей и домохозяйств находятся в такой ситуации. Может дойти до того, что люди в Бельгии поступят как в Великобритании. Там есть движение за то, чтобы люди могли принимать решение больше не платить по таким большим счетам. А нашим политикам придется реагировать на ухудшающуюся ситуацию в стране энергичнее.

Бельгийское федеральное правительство уже объявило о плане сдерживания социально-экономического кризиса. План включает введение социального тарифа на энергию для бедных, снижение НДС на газ и электричество, субсидирование ремонта и утепления домов.

В Брюсселе Общественный центр социального обеспечения развернул информационную кампанию о возможных вариантах помощи гражданам в условиях надвигающегося кризиса. Руководитель центра Халид Зиан сообщил, что в него уже обращаются вдвое больше нуждающихся семей, чем год назад:

Мы ожидаем, что зимой по Брюсселю и его пригородам прокатится волна бедности. У нашего столичного региона есть особенности, осложняющие задачи помощи гражданам. У нас много людей, арендующих жильё, у нас много домов, в которых слишком мало экономятся тепло и свет, в которых недостаточна термоизоляция, и в которых потребление энергии не контролируется.

Как человек с левыми убеждениями, руководитель Центра соцобеспечения Халид Зиан считает, что бельгийское государство, да и весь Евросоюз, не должны бросать цены на энергию на произвол сил свободного рынка:

Энергия - это слишком важный товар, чтобы с ним так обращаться. Её следует вывести из-под законов традиционного рынка. Нам нужен регулируемый рынок, на котором государства или даже вся Европа могут устанавливать ценовые потолки.

Корреспондент Euronews Шандор Жирош приглашает к разговору главу Фонда европейских прогрессивных исследований Ласло Андора, который также был еврокомиссаром по занятости и социальным вопросам.

Euronews: Мы видим, что практически все страны-члены Евросоюза пытаются смягчить последствия кризиса. Некоторые ратуют за снижение НДС. Другие призывают к поддержке наиболее уязвимым граждан. Что работает, а что не работает?

Андор: Это большая задача для сети социальной защиты в странах, где система такой защиты недостаточно сильна. Её нужно укреплять. Возможно, пора внедрять новые виды базовых услуг. Возможно, пришло время для набора универсальных услуг, которые облегчат положение и сделают ситуацию управляемой для наиболее уязвимых социальных групп .

Euronews: То есть вы имеете в виду, что отопление должно быть основной услугой для бедных?

Андор: Отопление - это одна из важнейших областей, где необходимо какое-то вмешательство. Это может варьироваться от страны к стране.

Euronews: Людей беспокоит рост цен. Почему бы просто не проиндексировать заработную плату?

Андор: Установить по-новому заработную платы нужно на основе социального диалога и реформирования рынков труда. Это, вероятно, требует времени, но сейчас действительно критический момент. Многие считают, что так называемая спираль роста цен и заработной платы является фактором, который ускоряет инфляцию. Это неправда. На самом самом деле, факт - то, что заработная плата росла недостаточно.

Euronews: Как долго европейские правительства могут финансировать эту социальную поддержку?

Андор: Финансирование социальной поддержки не обязательно является самой большой проблемой прямо сейчас, хотя растущие процентные ставки затрудняют получение правительствами займов. Так что возможно пора правительствам реформировать налоговые системы. В Европе в семи-восьми странах до сих пор действует единый подоходный налог, налог на доходы физических лиц, так что это можно пересмотреть. В таком контексте можно ввести прогрессивное налогообложение, а затем помочь гражданам в финансировании их каждодневных нужд и в укреплении сетей социальной защиты.

Euronews: То есть нужно облагать налогом богатых, чтобы помогать бедным. Верно?

Андор: Это вы сказали, но я согласен.