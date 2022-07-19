Представитель ЕС в Киеве предупредил о риске переговоров с Москвой

Российские бомбы и ракеты не смогли деморализовать украинское общество; санкции Евросоюза против Кремля работают. Об этом рассказал Euronews глава Представительства ЕС в Украине. Находясь в Брюсселе, Матти Маасикас предупредил, что переговоры с Россией сейчас были бы чреваты признанием её территориальных завоеваний.

"Понятно, что если бы стрельба прекратилась сегодня, то переговорный процесс пошел бы по принципу "что наше, то наше, остальное - это предмет торга". С точки зрения украинцев совершенно ясно, что они должны сопротивляться. Они пользуются очень крепкой общественной поддержкой для этого. Более 80% из них верят, что Украина выиграет войну и выступают против любых уступок русским в части отказа от территорий. И в этой ситуации западные партнеры Украины поддерживают её. Эта война будет решена… её исход будет решён на поле боя".

Наш корреспондент Мейв Макмахон спросила, почему помощь Украине не пришла раньше?

"Я думаю, когда эта война закончится, это будет один из больших вопросов для международного сообщества. Можно ли было это всё предотвратить, предоставив оружие украинцам раньше, самое позднее, в апреле прошлого года, когда появились первые признаки наращивания российского присутствия у границы? Теперь же мы можем сказать лишь - нам нужно вооружить Украину сейчас, чтобы она могла выиграть войну".