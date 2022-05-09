Санкции для России и деньги для Украины

Санкции для России и деньги для УкраиныКомментарии
Президент Украины призвал лидеров большой семерки, обеспечить его стране стабильную, финансовую поддержку.
Во время выступления Владимира Зеленского присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который прибыл в Киев с внеплановым визитом.
Он также поддержал недавно разработанный пакет санкций, который еще больше ужесточит ограничения на российский импорт и экспорт, и раскритиковал Венгрию за стремление помешать наказать Россию.
В ответ лидеры осудили президента Владимира Путина, заявив, что его действия в Украине навлекли позор на Россию.
Большая семерка", объединяющая семь самых богатых стран мира, поддержала новый пакет санкций и постепенный отказ от российских энергоносителей. Они также призвали к снятию российской блокады украинского производства и экспорта продовольствия.