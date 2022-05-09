Санкции для России и деньги для Украины

Президент Украины призвал лидеров большой семерки, обеспечить его стране стабильную, финансовую поддержку.

Во время выступления Владимира Зеленского присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который прибыл в Киев с внеплановым визитом.

Пока продолжается война, нам нужна поддержка в размере от 5 до 7 миллиардов долларов в месяц. Когда война закончится, нам придется восстанавливать все разрушенное Россией на сумму, превышающую 600 млрд долларов. Это очень много для нашего государства. Для Украины это невозможно. Но для вас это возможно Владимир Зеленский, президент Украины

Он также поддержал недавно разработанный пакет санкций, который еще больше ужесточит ограничения на российский импорт и экспорт, и раскритиковал Венгрию за стремление помешать наказать Россию.

В ответ лидеры осудили президента Владимира Путина, заявив, что его действия в Украине навлекли позор на Россию.

Большая семерка", объединяющая семь самых богатых стран мира, поддержала новый пакет санкций и постепенный отказ от российских энергоносителей. Они также призвали к снятию российской блокады украинского производства и экспорта продовольствия.