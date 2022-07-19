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Иран

"Астанинский формат" в Тегеране

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Встреча в Тегеране
Встреча в Тегеране   -   Авторское право  Sergei Savostyanov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Не все вопросы по вывозу украинского зерна морским путём решены, но прогресс есть: об этом заявил президент России Владимир Путин в иранской столице. Лидеры Ирана, России и Турции проводят в Тегеране трёхстороннюю встречу. Среди её тем — Украина и вопрос экспорта продовольствия. На прошлой неделе зерно обсуждали в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции.

Но изначально встреча Раиси, Путина и Эрдогана — "Астанинский формат" — была посвящена сирийскому вопросу: представители сторон подчёркивают, что планировали переговоры ещё два года назад, но их пришлось постоянно откладывать из-за пандемии.

На западе вторую с начала войны зарубежную поездку Путина называют встречей с немногими оставшимися союзниками России: ни Иран, ни Турция не присоединились к западным санкциям, а официальные лица Тегерана поддержали позицию Кремля.