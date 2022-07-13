Польшу и Венгрию учат демократии

Польшу и Венгрию снова подвергли критике за отход от принципов правового государства. Согласно ежегодному докладу Европейской комиссии, в этих странах не решены структурные проблемы, из-за которых они отстают в общественном и экономическом развитии от остальных членов ЕС.

Брюссель требует от Варшавы платить ежедневный штраф в размере 1 млн евро за то, что её судебная власть не признана независимой. Польша уже просрочила такие платежи на 300 млн евро.

«Мы продолжаем просить её оплатить штраф, но цель не в штрафе, - сказал еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс. - Цель - это полное выполнение требований Европейского суда. Тогда станет возможным остановить процедуру».

Еврокомиссия недавно одобрила план восстановления Польши после пандемии при условии, что страна остановит свой откат от демократических завоеваний. Но многие из обещанных реформ оказались косметическими. Поэтому деньги на выполнения польского, и такого же венгерского, плана до сих пор не выделены.

«Если эти деньги не удерживать, то у правительств не будет стимула к переменам, - сказал аналитик брюссельского Martens Center Гарван Уолш. - Но Польша, возможно, заслуживает большей поддержки за то, что она делает для Украины. Важно сохранить стабильность Польши из-за её стратегической позиции в отношении войны в Украине. Это политические соображения должна рассмотреть Еврокомиссия. Но в результате может пострадать обеспечение верховенства права".

Не в ногу с западными странами шагает и Венгрия. Коррупция, нападки свободу прессы и чрезвычайные полномочия, данные правительству Виктора Орбана, по-прежнему беспокоят Европейскую комиссию. Но Будапешт, теряющий надежду на одобрение своего восстановительного плана, начал ощущать острую нехватку денег.

"Это тоже показывает, что отказ в деньгах работает, - продолжал Гарван Уолш. - Правительству Венгрии стало очень трудно наполнять казну, оно нуждается во внешнем финансировании. Именно поэтому Будапешт выдвинул некоторые глупые внутриполитические инициативы".

Годовой доклад Еврокомиссии содержит рекомендации для всех 27 стран-членов. Восточноевропейцам рассказали, в частности, как выбирать судебные органы, развивать плюрализм СМИ, привлекать граждан к государственному управлению. Те, кто не будет выполнять эти советы, рискуют быть отрезанными от общих фондов ЕС.