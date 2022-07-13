"Вращающиеся двери" защемили бывшего еврокомиссара

В Брюсселе разразился новый скандал из-за злоупотребления служебным положением и связями. Бывший еврокомиссар из Нидерландов Нели Крос обвиняется в лоббировании в пользу платформы вызова такси по мобильному приложению Uber. Это якобы произошло слишком скоро после её отставки, в так называемый "период охлаждения". Крос своей вины не признаёт.

Бывшим еврокомиссарам некоторое время запрещено переходить на работу, с зарплатой или без, которая включает лоббирование Еврокомиссии и её служб. Этого требует кодекс поведения, защищающий независимость и достоинство их учреждения.

Для Крос переходный период "охлаждения" составлял 18 месяцев. Его позднее продлили до двух лет для еврокомиссаров и трёх лет для председателя. Комиссия по этике выясняет, как бывшие выскопоставленные чиновники предлагают свои услуги, связанные с их профилем. Им разрешена благотворительная, академическая и общественная работа.

Правом утверждать или отвергать заявки на трудоустройство бывших коллег обладает Коллегия комиссаров. С октября 2014 года Брюссель одобрил более 120 таких просьб, сделанных в период "охлаждения".

Критики говорят, что эта "политика вращающихся дверей" широко распространена в ЕС и призывают усилить кодекс поведения.