Прошёл год с тех пор, как на Восточную Бельгию обрушилась небывалая по силе буря. Наводнение унёсло жизни 35 человек. Вышедшие из берегов реки разрушили многие исторически ценные здания. До сих пор не окончен ремонт жилого фонда. В сильно пострадавшем районе Льежа Шенэ местная жительница, представившаяся как Мари Батай, всё еще борется за восстановление своего дома:

"Есть проблемы со страховыми компаниями. Они заставили некоторых моих соседей подписывать договоры на очень маленькие выплаты за причинённый ущерб. Я ничего такого не просила. Я потеряла всё. Мне пока ничего не возместили, и я надеюсь, что по прошествии времени страховщики примут это во внимание».

В районах Бельгии, которые стихия пощадила, возникло движение солидарности с такими жертвами потопа. Его глава Шарлотта Депьер напоминает о событиях, которые мешают восстановительным работам:

«За год возникло множество дополнительных проблем. Страна с трудом вышла из кризиса с коронавирусом, но после него стало не хватать рабочих рук. А потом вспыхнула война в Украине, из-за которой всё подорожало, резко увеличились цены на стройматериалы».

В деревне Трооз сих пор повсюду видны разрушенные дороги, мосты, хозяйственные постройки. Её перестали посещать туристы, а тысячи местных жителей навсегда уехали.

Дальше на восток находится Пепинстер , где в прошлом году погибло семь человек. Часть городского центра была снесена. Но мэр Филипп Годен надеется, что поступившие из европейских и национальных источников миллионы евро помогут восстановить средневековую архитектуру и защетить Пепинстер от стихии в будущем:

«Мы много работаем с правительством Валлонии, чтобы предотвратить наводнения, которые могут произойти снова из-за изменения климата. Мы растягиваем и углубляем русло реки Везре, чтобы ослабить разрушительную силу воды, когда она поднимается».

Корреспондент Euronews Педру Сакадура передаёт:

«Год спустя наводнения напоминают о себе пострадавшим бельгийским городам, таким как Пепинстер, которые надеются предотвратить новые бедствий. Для граждан это рана, на заживление которой уйдёт много времени».