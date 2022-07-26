Афганистан: "Права женщин практически исчезли"

Права женщин в Афганистане, которые раньше находились под угрозой, сейчас практически исчезли: такой вывод содержится в докладе ООН. Два десятка лет прогресса в этой области талибы сумели обнулить меньше чем за год.

Вне дома женщины обязаны закрывать лица, на большие расстояния они не могут путешествовать без мужчины-сопровождающего. Многие после прихода талибов к власти лишились работы.

Элисон Давидян, "ООН-женщины" в Афганистане:

"Афганистан — единственная в мире страна, где девочкам запрещено ходить в среднюю школу. Женщинам запрещено работать вне дома, за исключением нескольких профессий. В правительстве нет женщин, нет никакого ведомства, которое занималось бы делами женщин, так что женщины совершенно не участвуют в политике".

Нарушительницам установленных новыми властями правил, как и их родственникам, грозит наказание вплоть до смертной казни.

В итоге, по данным ООН, афганские женщины практически не могут пользоваться правами человека, даже базовыми. Доступ к продовольствию и медицинской помощи же серьёзно ограничен для всех афганцев вообще — в том числе из-за санкций, введённых против талибов из-за нарушения прав человека. Это одна из причин, по которой правительство талибов до сих не признано легитимным ни одной страной мира.