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Афганистан

Афганистан: "Права женщин практически исчезли"

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По данным ООН, накопленный за 20 лет прогресс "обнулился" меньше чем за год
По данным ООН, накопленный за 20 лет прогресс "обнулился" меньше чем за год   -   Авторское право  Ebrahim Noroozi/The Associated Press

Права женщин в Афганистане, которые раньше находились под угрозой, сейчас практически исчезли: такой вывод содержится в докладе ООН. Два десятка лет прогресса в этой области талибы сумели обнулить меньше чем за год.

Вне дома женщины обязаны закрывать лица, на большие расстояния они не могут путешествовать без мужчины-сопровождающего. Многие после прихода талибов к власти лишились работы.

Элисон Давидян, "ООН-женщины" в Афганистане:

"Афганистан — единственная в мире страна, где девочкам запрещено ходить в среднюю школу. Женщинам запрещено работать вне дома, за исключением нескольких профессий. В правительстве нет женщин, нет никакого ведомства, которое занималось бы делами женщин, так что женщины совершенно не участвуют в политике".

Нарушительницам установленных новыми властями правил, как и их родственникам, грозит наказание вплоть до смертной казни.

В итоге, по данным ООН, афганские женщины практически не могут пользоваться правами человека, даже базовыми. Доступ к продовольствию и медицинской помощи же серьёзно ограничен для всех афганцев вообще — в том числе из-за санкций, введённых против талибов из-за нарушения прав человека. Это одна из причин, по которой правительство талибов до сих не признано легитимным ни одной страной мира.