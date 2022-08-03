В Канзасе отстояли право на аборт

Символическая победа для защитников права на аборт в США: избиратели Канзаса высказались против намерений правящих в штате республиканцев исключить из конституции гарантию на легальное прерывание беременности. Ограничения не поддержали почти 59% пришедших на участки.

Это первый местный референдум после того, как в конце июня Верховный суд отменил постановление 50-летней давности, легализовавшее аборты по всей стране.

"Избиратели, симпатизирующие разным политическим силам, объединились, чтобы проголосовать против поправки, жители штата проголосовали против изменений Конституции, чтобы защитить своих соседей и заявить, что здесь в Канзасе люди привержены нашим свободам," – говорит Эшли Ол, активистка группы "Канзас за конституционные свободы".

"Это поистине исторический день для Канзаса и для всей Америки. Свобода восторжествовала. Нам удалось защитить конституционные права женщин".

В соседних штатах Оклахома и Миссури ограничения на аборт уже вступили в силу. Законодатели Миссури запретили женщинам прерывать беременность даже в случае изнасилования или инцеста.