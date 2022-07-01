Выездное заседание Еврокомиссии в Чешской Республике

Редко бывает, чтобы европейцы дружно аплодировали кому-то из своих политических лидеров. Но так в городе Литомышль доброжелательная толпа встретила главу Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен приехала в Чешскую республику, которая заняла пост председателя Совета ЕС, в сопровождении комиссаров. Они обсудят с её правительством программу действий на полгода.

Главные цели чешского председательства - укрепить независимость Евросоюза, одновременно помогая Украине, обеспечить снабжение всех в ЕС не слишком дорогими газом, нефтью и электричеством.

«Цены на энергию душат нашу экономику, создают социальные проблемы, беспокоят наших граждан, - сказал чешский премьер Петр Фиала. - Справиться с этим - наша самая большая задача в предстоящие месяцы».

Брюссель поддерживает стремление Праги гарантировать всем городам ЕС энергетическую безопасность. Вице-председатель Еврокомиссии чешка Вера Йоурова сказала ранее Euronews, что ограничение импорта энергоносителей из России в связи с её вторжением в Украину оказывает чрезмерное давление на простых европейцев.

«Поэтому нам придется принимать правильные решения, чтобы не навредить санкциями себе больше, чем России, - сказала Йоурова. - Мы должны оставаться едиными, решительно реагировать на агрессию и в то же время проводить разумную и продуманную политику, чтобы не жертвовать слишком многим. Мы должны принимать меры, которые облегчат ситуацию для европейцев, потому что, наверное, мы слишком многого хотим от людей».

В Евросоюзе разрабатывают план подготовки к нехваткам природного газа на случай, если Россия внезапно прекратит его поставки в ЕС. По данным Еврокомиссии, газохранилища в среднем заполнены на 53%. Фон дер Ляйен сообщила, что в ближайшем будущем блок может потратить до 300 млрд евро на решение проблемы разрыва с российскими поставщиками и перехода на возобновляемые источники энергии.