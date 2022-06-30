Украина и другие приоритеты чешского председательства в ЕС

Украина и другие приоритеты чешского председательства в ЕСКомментарии
Чешская Республика перенимает по ротации у Франции пост председателя Совета ЕС. Официальным лозунгом стали слова Вацлава Гавела "Европа как задача". У Праги - 5 приоритетов на следующие 6 месяцев.
#1 Война в Украине
Чешское председательство сосредоточится на кризисе с беженцами и послевоенном восстановлении. Прага выступит модератором при разработке столицами ЕС новых санкций против Москвы.
#2 Энергетическая безопасность
Чехи хотят ускорить свёртывание импорта российского ископаемого топлива, найти альтернативных поставщиков и обеспечить совместные закупки газа.
#3 Оборона
Страна-председатель намерена укрепить партнёрство ЕС с НАТО, возглавлять борьбу с киберугрозами,
вредоносными технологиями и дезинформацией.
#4 Укрепление экономики
Также требуют внимания рекордно высокая инфляция и кризис стоимости жизни. В отличие от Парижа, Прага планирует возобновить переговоры о заключении торговых сделок на мировом уровне.
# 5 Демократия
Чешская Республика обещает больше прозрачности в финансировании политических партий, укрепление свободы СМИ и улучшение диалога с молодыми гражданами ЕС.
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