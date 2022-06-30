Украина и другие приоритеты чешского председательства в ЕС

Чешская Республика перенимает по ротации у Франции пост председателя Совета ЕС. Официальным лозунгом стали слова Вацлава Гавела "Европа как задача". У Праги - 5 приоритетов на следующие 6 месяцев.

#1 Война в Украине

Чешское председательство сосредоточится на кризисе с беженцами и послевоенном восстановлении. Прага выступит модератором при разработке столицами ЕС новых санкций против Москвы.

#2 Энергетическая безопасность

Чехи хотят ускорить свёртывание импорта российского ископаемого топлива, найти альтернативных поставщиков и обеспечить совместные закупки газа.

#3 Оборона

Страна-председатель намерена укрепить партнёрство ЕС с НАТО, возглавлять борьбу с киберугрозами,

вредоносными технологиями и дезинформацией.

#4 Укрепление экономики

Также требуют внимания рекордно высокая инфляция и кризис стоимости жизни. В отличие от Парижа, Прага планирует возобновить переговоры о заключении торговых сделок на мировом уровне.

# 5 Демократия

Чешская Республика обещает больше прозрачности в финансировании политических партий, укрепление свободы СМИ и улучшение диалога с молодыми гражданами ЕС.

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