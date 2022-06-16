Председатель Европарламента в Праге

Глава Европарламента Роберта Метсола прибыла в Прагу, чтобы обсудить с руководством Чехии во главе с премьер-министром Петром Фиалой вопросы, связанные с председательством страны в ЕС, которое начнётся с 1 июля. Петр Фиала представил приоритеты Чешского председательства, отметив, что вызовы, возникшие в результате российской агрессии в Украине повышают ожидания. Это подтвердила и Роберта Метсола:

"Текущая ситуация в области безопасности и геополитическая обстановка, вероятно, окажут исключительное влияние на работу председателя ЕС, это будет включать в себя постоянную военную, финансовую, политическую и гуманитарную поддержку, а также многое другое. Более долгосрочные действия, такие как обеспечение места Украины в нашей европейской семье и начало планирования реконструкции".

Метсола также сообщила, что на саммите ЕС 23-24 июня в Брюсселе представит поддержку Европарламента для получения Украиной статуса кандидата на вступление в содружество.

Петр Фиала со своей стороны подчеркнул важность единства действий ЕС перед лицом таких вызовов, как российская агрессия, и выразил пожелание о проведении осеннего саммита ЕС, посвященного восстановлению Украины, с личным присутствием президента Владимира Зеленского.