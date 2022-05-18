Евросоюз переключается на нероссийскую энергию

Европейский Союз решительно настроен преодолеть зависимость своей энергетики от ископаемого топлива из России. Его беспокоят недавние отключения некоторых стран-членов от российского газа и электричества. В связи с этим Брюссель представил план под названием RepowerEU, что можно перевести как "силовое переключение ЕС".

«Легко отмести амбициозное намерение Европы стать независимой от российского газа как принятие желаемого за действительное или даже как рецепт для высоких цен, - сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. - Мы понимаем, что отвязать Европу от крупнейшего поставщика энергоносителей будет сложно. Но экономический выигрыш от преодоления нашей зависимости будет намного больше, чем краткосрочная стоимость RepowerEU.

План основан на трех задачах: диверсификация поставок, экономия энергии и ускорение перехода на возобновляемые источники.

Сила Солнца - это ключевое средство для достижения цели Евросоюза увеличить долю возобновляемых источников энергии до 45% к 2030 году. Все новостройки должны будут снабжаться солнечными батареями на крышах. Сначала это будет требование для общественных зданий, а с 2029 года оно распространится на возводимые жилые дома. Кроме того, предполагается облегчить разработку, одобрение и осуществление проектов по созданию электростанций:

«Ключевое препятствие для развертывания возобновляемых источников энергии в Европе - это бюрократия, - сказал аналитик брюссельского института "Брейгель" Симоне Тальяпьетра. - В некоторых странах получение разрешений на строительство ветряных ферм занимает 9 лет, а на установку солнечных ферм уходит 6 лет".

По поводу экономии энергии вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс обратился к гражданам: "меньше отопливайте помещения и меньше используйте кондиционеры".

«Даже небольшие шаги, если их сделают 440 миллионов человек, в совокупности будут иметь огромный эффект», - пояснил он.

Чтобы обеспечить переключения с российских на другие источники, Брюссель работает над созданием механизма совместных закупок. Это позволит ему от имени всех столиц ЕС вести переговоры с третьими странами от поставках газа и зелёного водорода и получить при этом более выгодные цены. Участие в таком энергетическом пуле будет обязательным. Но если некоторые члены ЕС решат к нему не присоединяться, этом может ослабить позиции Союза на мировом рынке.

Для реализации всех этих предложений потребуются инвестиции. По оценкам Брюсселя, в ближайшие пять лет разрыв энергетического сотрудничества с Москвой обойдётся в 210 миллиардов евро.