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Новости Европы

Финляндия и Швеция просят Турцию пропустить их в НАТО

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 Efi Koutsokosta
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган   -   Авторское право  Burhan Ozbilici/AP

НАТО пытается устранить препятствия на пути к принятию в свои ряды Финляндии и Швеции. Этот процесс блокирует Анкара, обвиняя Стокгольм и Хельсинки в помощи курдским боевикам. Она считает их террористами, которых нужно выдавать турецким властям. Во вторник на полях саммита НАТО в Мадриде состоится встреча с участием президентов Турции и Финляндии и премьер-министра Швеции , которая заявила, что Стокгольм усердно работает над поиском приемлемого для Анкары решения проблемы.

«Одна из проблем, поднятых Турцией, касается ответа Швеции на турецкие запросы об экстрадициях, - сказала Магдалены Андерссон. - Такие проблемы быстро и эффективно решаются нашей правовой системой в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции. Швеция не является и не будет укрытием для терроризма. "

Турция требует от Финляндии и Швеции прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и хочет снятия всех ограничений на поставку ей оружия. Две скандинавские страны подали заявки на вступление в НАТО в ответ на вторжение России в Украину, желая получить защиту от подобной участи. 

Как считает специалист по глобальной безопасности из фирмы Rasmussen Global, президент Реджеп Тайип Эрдоган возможно, имеет инструменты урегулирования кризиса у восточных границ НАТО, как экономические, так и военные.

«Турция, по своему географическому положению, но также и по своей политической ориентации, может оказать чрезвычайно важное влияние на войну России в Украине, - сказал Фабрис Потье. - Анкара способна сдерживать действия Москвы. У Турции есть юридическое право ограничивать доступ России в Чёрное море. Турция также может помогать украинцам, поставляя им системы вооружений, которые необходимы им для победы на поле боя».

Эрдоган согласился встретиться с лидерами северных стран во время саммита НАТО в Мадриде. Но турецкие официальные подчеркивает, что это не означает готовности их страны изменить свою позицию.