Турция никак не может поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО: об этом заявил президент республики Реджеп Эрдоган. Сама Турция входит в Альянс с 1952 года, хотя в последнее время у Анкары возникли трения с другими участниками.

В Турции заявляют, что Стокгольм и Хельсинки оказывают помощь и поддержку активистам Рабочей партии Курдистана, которую Анкара называет террористической организацией.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции:

"Ни одна из этих стран не имеет чёткой позиции в отношении террористических организаций. Делегации приезжают в Турцию в понедельник. Собираются ли они нас уговаривать? Мне жаль, но пусть даже не утруждают себя".

Турецкое руководство требует от потенциальных новичков Альянса отказаться от поддержки курдских организаций, в противном случае речь идёт о праве вето. Но в понедельник скандинавские страны отвергли запрос Анкары на экстрадицию 33 подозреваемых в терроризме.

Кроме того, ещё в 2019 году и Финляндия, и Швеция ввели против Турции санкции после того, как Анкара начала операции против курдов в Сирии.