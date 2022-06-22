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Какие страны предоставят Евросоюзу газ вместо российского?

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 Jorge Liboreiro
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Газовый форум Евросоюза, Израиля и Египта
Газовый форум Евросоюза, Израиля и Египта   -   Авторское право  European Union, 2022.

Европейский Союз спешит сократить свою глубоко укоренившуюся и очень дорогостоящую зависимость от российского ископаемого топлива. Оно является самой прибыльной статьёй кремлёвского экспорта и основным финансовым средством продолжения войны в Украине.

Но если Западу оказалось сравнительно легко ввести санкции на российские уголь и нефть, начав поэтапный отказ от них, природный газ - это совсем другая история.

В прошлом году ЕС закупил более 155 млрд кубометров российского газа, доставленного в основном через разветвленную сеть трубопроводов, которая соединяет между собой страны Восточной Европы.

Пытаясь положить конец этому крупному импорту, ЕС нацелился на сжиженный природный газ, который предлагает большую гибкость и большее разнообразие производителей. Но мировой спрос на СПГ превысил предложение, что привело к росту цен и усилению конкуренции между богатыми странами.

Еще в марте ЕС подписал соглашение с США о доставке к концу года дополнительных 15 млрд кубометров СПГ. Затем, в начале июня, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отправилась на Ближний Восток и объявила о трехстороннем меморандуме с Египтом и Израилем об увеличении поставок СПГ.

Однако эти сделки не имеют обязательной силы, а это означает, что если поставщики не смогут выполнить обещанное в плане замены российского газа, у ЕС не будет законных возможностей заставить их это сделать. В настоящее время Брюссель активизирует свои международные усилия оп получению новых партнерских отношений и обязательств.

Между тем, «Газпром» продолжает урезать или сокращать поставки газа всё большему числу стран-членов ЕС. Некоторые из них могут быть вынуждены нормировать распределение газа.

Посмотрите видео о том, какие страны готовы заполнить брешь, оставляемую российским газом.