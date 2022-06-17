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мир

Цены на газ вновь бьют рекорды

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Алексей Миллер.
Алексей Миллер.   -   Авторское право  AP/TASS Host Photo Agency

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил о смене экономической парадигмы: западная финансовая система, по его словам, больше не может контролировать предложение товарно-сырьевых рынков. Принципу «наша валюта — наши правила» он противопоставил другой принцип: «наш товар — наши правила». «Мы не играем в игры, правила к которым придумали не мы», — подчеркнул Миллер.

Цена газа в Европе накануне превысила 1500 долларов за тыс. куб. м на фоне сокращения поставок по трубопроводу «Северный поток». Снижение поставок в «Газпроме» объяснили задержкой ремонта турбин для компрессорной станции: ремонт производится на предприятии Siemens Energy в Монреале и возврат отремонтированных турбин невозможен из-за канадских санкций.

Рост цен на газ Алексей Миллер объяснил политикой ЕС, в частности третьим энергетическим пакетом 2009 г. (отвязавшего цены на газ от цен на нефть) и отказом от долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка:

«Мы с вами — свидетели ценовых шоков на газ, мы — свидетели сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но всё это началось не вчера, не сегодня. И здесь надо сказать, в кавычках, "огромное спасибо" зарубежным регуляторам и, в частности, европейским регуляторам».

В начале июня Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Предложения ввести эмбарго на поставки российского газа пока не нашли поддержки в большинстве стран Европейского союза.