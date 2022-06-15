Евросоюз получит израильский газ через Египет

Египет и Израиль увеличат поставки голубого топлива в Европейский Союз. В среду в Каире стороны подписали соглашение об экспорте сжиженного природного газа в страны ЕС, которые на фоне войны в Украине стремятся снизить свою зависимость от российского топлива.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделка позволит Израилю отправлять больше газа через Египет, у которого есть мощности для сжижения газа и его экспорта морским путем.

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии: "Известно, что война России против Украины продемонстрировала зависимость Европы от российского ископаемого топлива, и мы от этой зависимости хотим избавиться. Мы хотим диверсифицировать поставки за счет надежных партнеров, а Египет — надежный партнер".

Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Египта: "В наших сегодняшних дискуссиях особое внимание было уделено путям расширения сотрудничества между Египтом и Европейским Союзом в области энергетики. Мы договорились заложить основы стратегического партнерства между двумя сторонами в этой жизненно важной сфере, чтобы обеспечить ее развитие в будущем."

Во вторник российский "Газпром" сообщил, что прокачка газа по "Северному потоку" упадет на 40%. В качестве причины указано несвоевременное проведение ремонтных работ компанией Siemens. В среду "Газпром" объявил, что остановит еще один газоперекачивающий агрегат на "Северном потоке". Прокачка по газопроводу в Германию может снизиться уже на 60%.

По словам вице-канцлера ФРГ, сокращение поставок скорее является политическим решением, а не результатом технических проблем.