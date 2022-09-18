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Венгрия

Еврокомиссия хочет урезать финансирование Венгрии

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Брюссель не устаёт критиковать Виктора Орбана и его реформы
Брюссель не устаёт критиковать Виктора Орбана и его реформы   -   Авторское право  Darko Vojinovic/The Associated Press

Еврокомиссия накажет Венгрию рублём: европейское руководство готово впервые задействовать механизм, позволяющий урезать помощь ЕС тем странам, где нарушается верховенство права. В Брюсселе считают, что европейские деньги в Будапеште могут стать объектом коррупции. Например, Венгрия — единственная из стран ЕС, до сих пор не получившая помощь на борьбу с коронавирусом, поскольку план расходования так и не согласован.

Йоханнес Хан, Еврокомиссар по бюджету:

"По оценкам Комиссии, риск для бюджета сохраняется. Мы можем сделать вывод о том, что европейский бюджет недостаточно защищён. Комиссия предлагает приостановить 65% обязательств по трём оперативным программам в рамках политики сплочения на сумму приблизительно в 7,5 миллиардов евро".

Брюссель неоднократно высказывал претензии премьер-министру Венгрии Виктору Орбану из-за реформ, которые в ЕС рассматривают как уничтожение демократических институтов, угрозу свободе СМИ и ущемление прав меньшинств.

При этом в Европарламенте многие считают, что Еврокомиссия должна действовать жёстче:

Даниэль Фройнд, депутат Европарламента:

"Нужно было сейчас заморозить все европейские фонды, ведь мы знаем, что все программы и все статьи бюджета являются объектами коррупции Орбана, его друзей и семьи. И, конечно же, нам нужен амбициозный план по восстановлению верховенства закона, по изменению схем расходования денег в Венгрии таким образом, чтобы остановить коррупцию".

Таким образом, Венгрия может лишиться 20% европейского финансирования на следующие 7 лет. Решение урезать помощь коллегия Еврокомиссии приняла единогласно.

Тем не менее, у Будапешта ещё есть время избежать наказания: до 19 ноября венгерское руководство может предпринять шаги по исправлению ситуации в правовой и бюджетной сферах.

Шандор Жирош, Euronews:

"Венгерское правительство готово сделать всё, чтобы высвободить эти европейские средства. Например, с понедельника в венгерском парламенте начнут представлять новые антикоррупционные законы. Венгрия надеется заключить сделку с Брюсселем уже в этом году".