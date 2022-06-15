Приоритетом чешского председательства в ЕС станет Украина

Положение в Украине обещает стать на следующие полгодаглавной заботой Чешской республики. 1 июля онаперенимает по ротации пост страны - председателя Евросоюза у Франции. Начавшаяся в Европе война набросила тень на оптимистичные планы Праги. Её приоритетами станут смягчение последствий прибытия из зон боёвых действий миллионов беженцев, а также помощь в восстановлении Украины после окончания конфликта. Чешский премьер-министр Петр Фиала намерен организовать встречу лидеров ЕС с президентом Владимиром Зеленским.

«Европа и весь мир претерпевают фундаментальные изменения после того, так как российское вторжение в Украину пошатнуло нашу уверенность в лучшем будущем, - сказал Петр Фиала. - Оно обнажило слабость европейской архитектуры безопасности. Нам придется разработать новые, активные подходы, а не быть просто наблюдателями, полагающимися на других».

Ещё одна задача чешского председательства - снижение зависимости от российских энергоресурсов. В июне в рамках санкций против России Евросоюз с трудом согласовал частичное нефтяное эмбарго. Удастся ли отказаться от поставок из неё природного газа - во многом будет зависеть от поведения Москвы, позиций Брюсселя и других столиц ЕС, которые будет координировать Прага.

«Если война продолжится, и Россия будет нападать на большую, чем до сих пор, территорию Украины, тогда потребуется ввести другие санкции, более отвечающие такой ситуации, - сказал директор филиала Нью-Йоркского университета в Праге Иржи Пехе. - Будут ли при этом прекращены закупки газа - большой вопрос. Решать его предстоит не только Чешской республике, но и другим, большим европейским странам, которые, как и она, сильно зависят от российского газа. Так что, думаю, Чешская республика, скажем так, возмёт инициативу на себя."

Страна-председатель объявила о намерении укреплять устойчивость экономики Евросоюза и помогать развитию ключевых отраслей. Приоритетами Чешской республики названы также укрепление демократии, поддержка многопартийной системы и поощрение плюрализма СМИ.