Доверие Брюсселя к Лондону "серьёзно подорвано"

Брюссель жёстко отреагировал на односторонний пересмотр Лондоном части соглашения о "брексите", касающейся Северной Ирландии. Главная цель поправок - убрать препятствия на пути британских товаров в эту часть Соединённого Королевства, которая остаётся в едином таможенном пространстве ЕС. Еврокомиссия назвала это «нарушением международного права» и пригрозила возбудить ряд судебных процедур, которые могут привести к наложению на Великобританию штрафа. Об этом рассказал в интервью Euronews вице-председатель Еврокомиссии Марош Шевчович.

«Мы будем очень тверды, спокойны, но в то же время пропорциональны в своем ответе. Наши следующие шаги будут постепенными, потому что мы всё ещё хотим держать двери открытыми для переговоров. Но, конечно, если британский закон будет изменён, как было объявлено, я не могу исключать ничего, и все варианты должны быть на столе».

У Лондона теперь есть два месяца, чтобы обосновать этот законопроект. Если Брюссель не будет удовлетворён ответом, дело будет передано в Европейский суд. Еврокомиссия считает «немыслимым», чтобы правительство Бориса Джонсона выбирало, какие товары могут поступать в Ольстер, а какие на единый рынок ЕС. Вице-председатель Шефчович предполагает, что британский премьер пытается угодить своим избирателям по обе стороны Ирландского моря и оправдать "брексит", которым многие недовольны:

«Я думаю, что действия Лондона очень политически мотивированы. Что очень важно, и я это готов повторять - мы не стремимся к политической победе в Северной Ирландии. Мы просто хотим, чтобы эти проблемы были решены взаимоприемлемым образом. Надеюсь, мы сцементируем то, что снова станет хорошими процветающими отношениями с Соединённым Королевством».

Наш корреспондент Шона Маррей спросила Мароша Шефчовича, считает ли он нынешнее правительство консерваторов надёжным партнёром.

«Я должен сказать, что этим законопроектом, внесенным после 18 месяцев обсуждений с нами, доверие серьёзно подорвано».

Самой спорной частью соглашения о "брексите" стал Североирландский протокол. Он регламентирует торговые отношения между бывшими союзниками так, чтобы избежать восстановления границы, разделяющей остров Ирландия.