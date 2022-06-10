Борис "Джонсонюк" может остановить ракетами танки

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:**На этой неделе шли политические споры по поводу военной угрозы продовольственным запасам Украины. Она является ключевым производителем пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. Есть опасения, что российские бомбардировки полей и блокада портов могут вызвать серьёзную нехватку еды в некоторых развивающихся странах.

Россия сама экспортирует много зерна. Она возлагает ответственность за проблемы с поставками продовольствия на Запад, который обложил санкциями её суда.

Танки топчут украинский урожай

Это председатель Совета ЕС Шарль Мишель так решительно отрицал в ООН, что российский посол покинул зал:

«Россия одна несёт ответственность за этот продовольственный кризис. Виновата только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Миллионы тонн зерна и пшеницы застряли в контейнерах и на судах из-за российских военных кораблей в Чёрном море, из-за российских атак на транспортную инфраструктуру. Именно российские танки, российские бомбы и мины мешают Украине сеять и собирать урожай. Да, вы можете выйти из зала, но вы должны услышать правду, посол».

На пресс-конференции в Турции, где российский министр иностранных дел обсуждал планы коридора для провоза продовольствия, его, похоже, застал врасплох вопрос украинского журналиста о краже зерна:

«Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать?»

Сергей Лавров ответил гневно и довольно бессмысленно:

"У вас всё время голова болит о том, где бы чего своровать, да? И думаете, что все так поступают? Я вам отвечаю - мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима".

Тем временем военная ситуация на местах остается патовой, на востоке Украины продолжаются ожесточённые бои.

Президент Зеленский заявил, что судьба Донбасса может решиться в городе Северодонецк, где Украина сосредоточила свою самую сильную оборону.

Отступление может подорвать волю к войне

Ко мне присоединяется Нил Мелвин, директор исследований международной безопасности Королевского института объединённых служб в Лондоне.

Гробе: Россия уже давно пытается взять под контроль весь регион Донбасса, но военный успех носит частичный характер. Почему русским это так трудно?

Мелвин: Мы видим, что происходит реальная эволюция конфликта в Украине. Сейчас идёт второй этап. Россия беспорядочно сражалась на первом этапе, в конечном итоге потерпела поражение в битве за Киев и теперь попыталась сосредоточиться на Донбассе и использовать свои сильные стороны. Она полагается на артиллерию и авиацию, а это означает лишь медленное наступление, часто всего на один километр в день. Многие из самых старых городов и поселков Донбасса подвергаются разрушению, после чего в них посылают пехоту.

Гробе: Есть ли что-то принципиально неправильное в стратегии России?

Мелвин: По-моему, во-первых, Россия недооценила силу украинского сопротивления. Поэтому она разработала и применила несоответствующую реальности военную структуру. Теперь российская армия пытается приспособиться к неожиданному развитию событий, но всё ещё испытывает трудности в ряде областей. Во-вторых, у России не хватает живой силы, в которой она нуждается, у неё недостаточно войск для решительного прорыва. И наконец, война показала, что модернизация вооружённых сил была далеко не так успешна, как Кремль считал или хотел бы верить, или как её оценивали другие. Так что боеспособность России оказалась весьма для неё недостаточной по ряду показателей.

Гробе: Западные страны укрепляют арсенал Украины всё более совершенным оружием. Какое влияние это окажет на военный баланс?

Мелвин: Украина сейчас отстаёт в применении двух родов войск, где у нее нет тех возможностей, которые есть у России, а именно артиллерии и авиации. Россия наносит удары по украинским силам в Донбассе с расстояния 30-40 километров. Украинцы не могут толком ответить, поэтому мы наблюдаем довольно высокие потери среди их личного состава, вероятно, до 100 убитых каждый день и 500 раненых. Поступающее западное оружие призвано уравнять силы сторон на поле боя, давая Украине возможности наносить ответные удары. Это артиллерия, которая может стрелять примерно на 50-80 километров, это ракетные системы залпового огня, способные поражать российские пушечные батареи.

Гробе: Смогут ли украинские силы в конечном итоге дать отпор российским силам в Донбассе с помощью западного оружия?

Мелвин: Главный вопрос сейчас в том, сможет ли Украина организовать крупномасштабное контрнаступление, которое заставит Россию уйти с завоёванных в этом году земель? Я думаю, что это возможно. Но я скептически отношусь к тому, что можно полностью вытеснить Россию с украинской территории, включая захваченный русскими Крым. Но в случает массированного отступления российской армии политическая воля к войне в России может быть подорвана. Тогда могут начаться внутренние и дипломатические процессы, которые затем переведут войну в такое русло, в каком мирная сделка будет становится более возможной.

Любимец киевлян Борис Джонсонюк

Одним из основных западных поставщиков оружия является Великобритания. Несколько дней назад она объявила, что впервые направит в Украину ракеты большой дальности.

Премьер-министр Борис Джонсон, едва избежавший вотума недоверия на этой неделе, решительно высказывается в поддержку этой страны. Это украинцы прекрасно замечают.

Поэтому одно кафе в Киеве придумало пирожное в честь премьера под названием Борис Джонсонюк. По словам кондитера, его вдохновили английский__apple pie__и прическа любимца киевлян.

Пирожное состоит из ванильного заварного крема, печеных яблок, итальянского безе и шарика ванильного олдскульного мороженого. Неудивительно, что джонсонюки раскупаются как горячие пирожки. Такая вот десертная политика".