Лавров: Россия готова обеспечить безопасность "зернового коридора"

Россия при содействии Турции готова гарантировать безопасность украинских судов с экспортируемым зерном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Анкаре со своим турецким коллегой.

Там обсуждался план ООН по созданию в Черном море продовольственного коридора.

Опасаясь возможной атаки, украинская сторона заминировала акваторию в районах прохода судов. Турция предложила свою помощь в их сопровождении.

"Мы готовы проводить и обеспечивать безопасность судов, которые покидают украинские порты и идут к проливам, готовы делать это в сотрудничестве с нашими турецкими коллегами". Сергей Лавров министр иностранных дел России

В свою очередь, Мевлют Чавушоглу назвал оправданным требование Москвы о снятии санкций, затрагивающих экспорт товаров из России.

"Если нужно открыть международный рынок для украинского зерна, семян подсолнечника или подсолнечного масла, то мы сичтаем требование об устранении препятствий, стоящих на пути российского экспорта, законным". Мевлют Чавушоглу министр иностранных дел Турции

Как ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в портах страны заблокировано до 25 тонн зерна. К концу года эта цифра вырастет в 3 раза. В тов ремя как, по данным ООН, запасы пшеницы в мире иссякают. Жителям ряда стран грозит голод.