Лавров: Россия готова обеспечить безопасность "зернового коридора"Комментарии
Россия при содействии Турции готова гарантировать безопасность украинских судов с экспортируемым зерном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в Анкаре со своим турецким коллегой.
Там обсуждался план ООН по созданию в Черном море продовольственного коридора.
Опасаясь возможной атаки, украинская сторона заминировала акваторию в районах прохода судов. Турция предложила свою помощь в их сопровождении.
В свою очередь, Мевлют Чавушоглу назвал оправданным требование Москвы о снятии санкций, затрагивающих экспорт товаров из России.
Как ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в портах страны заблокировано до 25 тонн зерна. К концу года эта цифра вырастет в 3 раза. В тов ремя как, по данным ООН, запасы пшеницы в мире иссякают. Жителям ряда стран грозит голод.