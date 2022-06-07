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мир

"Вы можете выйти": постпред РФ покинул заседание СБ ООН

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. 25 февраля 2022 года
Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. 25 февраля 2022 года   -   Авторское право  Seth Wenig/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля.

Несмотря на то, что заседание собралось для обсуждения проблемы сексуального насилия и торговли людьми в конфликтах на фоне ситуации в Украине,

Шарль Мишель решил напомнить и о другой проблеме, обвинив Россию в продовольственном кризисе из-за блокировки украинских портов для экспорта зерна.

Шарль Мишель, глава Евросовета:

— Россия несет полную ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими глазами несколько недель назад в Одессе. Миллионы тонн зерна и пшеницы застряли в контейнерах и на судах из-за российских военных кораблей в Черном море и из-за нападения России на транспортную инфраструктуру. (...) Вы (посол России) можете выйти. Может быть, проще не слушать правду, уважаемый посол.

В свою очередь заместитель постпреда при ООН Дмитрия Полянского отметил "зашкаливающую степень бездоказательности обвинений, которые озвучивали западные партнеры", а также назвал речь Мишеля отвязной и грубой.

Что касается "зернового кризиса", то его решение может быть найдено в ближайшее время. Как сообщили СМИ, Турция и ООН договорились с Украиной и России о создании механизма по вывозу зерна из украинских портов.