"Продовольствие стало частью кремлёвского арсенала террора, и мы не можем этого терпеть», - сказала на днях председатель Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен.

Запад утверждает, что российские военные не позволяют вывозить через одесский порт украинское зерно и даже крадут его. Это усугубляет глобальные нехватки еды, вызванные ещё раньше срывом поставок продуктов питания из-за пандемии коронавируса, а также последствиями изменений климата.

На долю России и Украина приходится:

28% продаваемой по всему миру пшеницы,

29% ячменя,

15% кукурузы и

75% подсолнечного масла.

Война между ними непосредственно нарушает транспортное сообщение в Черноморском регионе, через который пролегают ключевые маршруты поставок пшеницы, фуражного зерна и продуктов из подсолнечника на мировые рынки, особенно на Ближний Восток и в Северную Африку.

Другие страны-производители продовольствия могли бы накормить остальную часть мира, но уже 23 из них объявили о жёстких ограничениях на экспорт продуктов питания и даже о его полном запрете из-за экстремальных климатических явлений и опасений внутреннего дефицита. Среди таких стран - Индия, на которую обрушилась небывалая жара.

«Предполагалось, что Индия всех выручит в крайнем случае и сохранит стабильность рынка пшеницы, - сказал научный сотрудник Всемирной продовольственной программы ООН Эудженио Дакрема. - Но Индия перенесла климатический шок, понизила прогнозы на следующий урожай и решила почти полностью запретить экспорт. Это серьёзная проблема, потому некоторые страны страдают от дефицита внутреннего производства, а другие теряют способность вывозить на продажу основные продукты, такие как пшеница. Чем больше у них проблем, тем будет сильнее нестабильность, я имею в виду голод".

Ещё в марте Всемирная продовольственная программа прогнозировала, что, если конфликт между Россией и Украиной не прекратится к концу мая, то во всем мире продовольственной безопасности лишатся еще 47 миллионов человек.

Но, похоже, за последние два месяца влияние войны оказалось сильнее, чем ожидалось.

«Мы видим, что рост цен на продукты питания вызывает протесты во многих странах, - продолжал Эудженио Дакрема. - В первую очередь мне приходит в голову Кения, но я думаю также о Пакистане и некоторых других. И поскольку конца войны не видно, общая ситуация обостряется. На международном продовольственном рынке накапливаются проблемы. Естественно думать, что они будут только усиливаться, а не решаться».

Всемирная продовольственная программа также подчеркнула, что для мирового сообщества наступила «новая нормальность», при которой засухи, наводнения и ураганы будут постоянно причинять ущерб земледелию и животноводству. Всё это может скоро вызвать массовую миграцию людей из зон бедствия в сравнительно благополучные регионы.