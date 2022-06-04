Экспорт украинского зерна и усилия ООН

Россия гарантирует беспрепятственный проход судов с украинским зерном, если Украина разминирует свои порты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. "Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к портам, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам - пусть они разминируют и пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов. Мы гарантируем мирный проход без всяких проблем", — сказал Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

На встрече в Сочи с президентом Сенегала, председателем Африканского союза Маки Салем российский лидер также заявил о готовности РФ содействовать экспорту украинского зерна.

На этом фоне украинская сторона утверждает, что Россия вывозит краденое зерно, в частности, на территорию Турции.

Под эгидой ООН разрабатывается программа решения продовольственного кризиса, обсуждение которой состоится с участием представителей России, Украины и Турции.

"Мы уже получили позитивные ответы из разных столиц и это очень радует. Но я пока не могут подтвердить дату встречи либо предоставить временные рамки", — сказал официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

ООН ведет переговоры по этому вопросу и с Минском. Президент Александр Лукашенко заявил, что готов помочь Украине с вывозом зерна в балтийские порты, если они будут открыты для белорусских товаров.