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Украина

Война в Украине: день 113-й

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Разрушенный дом после обстрела города Лисичанска в восточноукраинской области Донбасс 13 июня 2022 года на фоне российского вторжения в Украину.
Разрушенный дом после обстрела города Лисичанска в восточноукраинской области Донбасс 13 июня 2022 года на фоне российского вторжения в Украину.   -   Авторское право  ARIS MESSINIS/AFP or licensors

По меньшей мере четверо мирных жителей погибли и семеро получили ранения в результате удара российской авиации по Лисичанску. Об этом сообщил губернатор Луганской области, добавив, что бомбы упали на здание, в котором укрывались люди. Многие из них пытались эвакуироваться, но не смогли. Лисичанск — город-побратим Севердонецка, где сейчас сосредоточилась основная битва за будущее Донбасса.

Александр Штупун, пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ: "На северодонецком направлении российские оккупанты продолжают вести огонь по подразделениям наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. Противник не пытается установить полный контроль над городом Северодонецком. (Он) продолжает штурм, бои продолжаются".

Признаков завершения этой битвы, которая стоит сторонам многих жизней, в ближайшей перспективе не намечается. В Донецкой области бои идут по всей линии фронта. В четверг на Сумщине в районе границы подорвался на мине автомобиль. Трое погибших, один раненый.

Минобороны РФ утверждает, что российская армия продвигается вперёд, уничтожив более 280 украинских военнослужащих в Донецке, разбомбив 2 украинских командных пункта и уничтожив большое количество военной техники, в том числе самолёт Су-25, 6 танков и 3 склада боеприпасов. 

Украинский Генштаб говорит о тяжёлых потерях с обеих сторон и о том, что удалось отразить вражеский штурм на двух направлениях. В Киеве утверждают, что значительные потери российских войск разрушают планы их военного руководства по быстрому продвижению вглубь Украины.

В Славянске соседней Донецкой области военные внимательно следят за происходящим в Луганске. Полный контроль над Северодонецком может дать российской армии доступ к остальной части региона и соединение с войсками, которые у неё уже есть на юге.