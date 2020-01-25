Варшава против Брюсселя? Судебная реформа в Польше

Варшава сочла недопустимым комментарий представителя Еврокомиссии Кристиана Виганда о правомочности польского Верховного суда, который ранее решил, что судьи, назначаемые новым Национальным судебным советом, не могут вершить правосудие.

Действия Верховного суда должен теперь оценить Конституционный суд. Но Виганд также заявил, что независимость и легитимность Конституционного суда в Польше "серьезно подорвана", и призвал от имени Еврокомиссии её восстановить. Он отметил, что развитие ситуации относительно верховенства права в Польше показывает, что требуется безотлагательный конструктивный и честный диалог по этому вопросу, для которого в Польшу на следующей неделе прибудет заместитель председателя ЕК Вера Юрова.

В связи с этими высказываниями в польский МИД был вызван для объяснения глава Представительства Еврокомиссии в Варшаве Марек Правда.

"Позиция Еврокомиссии ясна, -сказал он. - Её представитель сослался на рекомендации, адресованные ранее польскому правительству Еврокомиссией, а также мнение Венецианской комиссии и других учреждений. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы выйти за рамки этих заключений".

В четверг сейм Польши одобрил законопроект, запрещающий судьям критиковать и ставить под сомнение правительственные реформы в в судебной системе, условия службы или законность назначения других судей. "За" проголосовали 234 депутата от правящей партии "Закон и справедливость". "Против" - 211 оппозиционных депутатов, 9 воздержались.

17 января сенат Польши этот документ отверг. Теперь его судьбу должен решить президент Анджей Дуда, близкий к правящей партии, которая утверждает, что реформы нужны для борьбы с коррупцией. Европейские правовые эксперты однако считают, что такой закон подрывает независимость судебной власти.

С начала 2016 года Еврокомиссия принимает меры против реформ, проводимых в Польше в сфере юстиции.