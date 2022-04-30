Кризис беженцев: Польша просит о помощи

С начала российского вторжения в Украину Польша приняла более трёх миллионов беженцев. Об этом заявила в субботу пограничная служба страны. Поезда из Львова и Киева ежедневно прибывают в Пшемысль на юго-востоке республики. По подсчётам мэрии Варшавы, с 24 февраля население столицы увеличилось на 15%.

Игорь Воронин, волонтёр: "Сначала люди ездили к своим друзьям или родственникам, например, во Вроцлав, Варшаву или Германию. Сейчас они просто бегут из уничтоженных бомбардировками городов и не знают, куда идти, что делать и в каком статусе они могут здесь остаться".

В пятницу неправительственная организация Human Rights Watch призвала усилить меры профилактики, чтобы защитить украинских беженцев, прибывающих в Польшу, от гендерного насилия, торговли людьми и других форм эксплуатации.

Находясь с визитом в США, мэр польской столицы Рафал Тшасковский отметил безграничную солидарность сограждан, но также призвал международное сообщество помочь муниципальным властям, поскольку, по его словам, война затягивается, и Варшаве уже не хватает волонтёров, школьных психологов, возникают проблемы с поиском жилья для украинских переселенцев.

При этом градоначальник отметил, что "каждый поляк знает, что украинцы сражаются и за нашу свободу".

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