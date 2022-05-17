Евросоюз готов защищать Финляндию и Швецию от России

Европейский союз выразил готовность заступиться за Финляндию и Швецию в случае нападения на них России, пока будет идти процесс их вступления в НАТО. В ходе встречи министров обороны ЕС в Брюсселе Верховный представитель по внешней политике и безопасности приветствовал окончательное решение двух скандинавских стран подать заявку на членство в Альянсе. На вопрос, можно ли применить статью 42.7 Союзного договора для защиты финнов и шведов от возможной агрессии русских, Жозеп Боррель ответил утвердительно:

«Если на какое-либо государство совершено нападение на его территории, и против него применены вооруженные силы, а оно состоит в Европейском союзе, то это государство может просить помощи у других. А другие обязаны сделать это всеми средствами. Не более и ни менее того".

Эта статья Лиссабонского договора, которая широко трактует понятие солидарности, уже применялась в 2015 году, когда министры обороны ЕС договорились о помощи пострадавшей от терактов Франции. Великобритания предложила свои гарантии безопасности странам, которые собираются войти в НАТО.

Военный аналитик из фирмы Rasmussen Global Фабрис Потье не считает, что российская угроза для Финляндии и Швеции значительно возрасла:

«Москва заняла довольно мягкую позицию по этому вопросу. Русские, конечно, выразили этим недовольство. Они пригрозили принять какие-то военно-технические меры. Но главное - политическое решение финнов и шведов оказалось для них допустимым. Чего они не примут, и здесь Путин пытается провести красную черту, так это любого развертывания сил НАТО на территории двух стран".

ЕС также решил предоставить ещё 500 миллионов евро финансовой поддержки украинским вооруженным силам, в результате чего общая стоимость военного фонда для этой страны достигла 2 миллиардов евро. Деньги предоставляются через Европейский фонд мира и позволяют Киеву закупать оружие и технику для отражения враждебных действий Москвы. А фирмам, которые сами произвели такие закупки для Украины, выплачивается компенсация.