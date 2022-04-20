Украина получит ещё больше оружия

Во вторник Пентагон сообщил, что украинские военные получили дополнительные самолеты, а также запчасти для восстановления повреждённой техники. В новых поставках приняли участие также другие страны НАТО.

По данным Кильского института мировой экономики (Германия), за первый месяц войны США предоставили Украине 7,6 миллиардов евро, при чём американская военная помощь более, чем на миллиард превышает помощь гуманитарную:

Германия будет продолжать поддерживать Украину в военном отношении, хотя Берлин практически исчерпал объёмы оружия, которые может пожертвовать из своих собственных запасов.

Ранее сайт Politico сообщал, что в правительственной коалиции есть разногласия, сам Олаф Шольц выступал против отправки в Украину лёгких танков Marder.

По словам канцлера ФРГ, лидеры "Группы семи" едины во мнении: Россия не может победить в этой войне, условия мира, которые Владимир Путин хочет навязать Киеву, будут неприемлемыми.

Наши действия опираются на два принципа: оказывать максимальную поддержку Украине, но не допустить втягивания НАТО в войну. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Владимир Зеленский неоднократно обращался к Западу с просьбами отправить его стране боевые самолеты и критиковал партнёров за задержки с поставками вооружения. Российское руководство, напротив, заявляет, что наращивание военной помощи НАТО ведёт к затягиванию конфликта.

Социологическая компания Ipsos провела опрос в 27 странах, согласно которому только 36% респондентов желают, чтобы их страны посылали Украине оружие, а 72% выступают против открытого участия их стран в войне.

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