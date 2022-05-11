Еврокомиссия встала на защиту детей в Интернете

Цифры, которые вызывают ужас. Только за один прошлый год в мире было выявлено 85 миллионов фото- и видео со сценами порнографического характера с участием детей.

Для борьбы с этим явлением, масштабы которого только расширились в пандемию COVID-19, Еврокомиссия представила свои предложения по ужесточению законодательства. Там подчёркивают особую важность и необходимость принятия мер.

Илва Йоханссон, комиссар ЕС по внутренним делам:

"Количество сигналов, которые тем или иным образом связаны с ЕС, о контенте со сценами сексуального насилия над детьми увеличилось на 6 000% за последние 10 лет. 90% таких материалов размещается на хостингах в Европейском союзе".

В частности, Комиссия предлагает сделать выявление подобного контента обязательным для интернет-провайдеров и цифровых платформ.

Так, они должны будут контролировать риски неправомерного пользования их услугами.

Компании обяжут выявлять такие материалы и сообщать о них в новый Европейский центр, занимающийся борьбой с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Контент необходимо будет удалить как можно скорее и окончательно.

Организации по защите прав детей поддержали инициативу.

Нильс ван Паемель, консультант по вопросам политики Child focus:

"Мы живём в такое время и эпоху, когда дети подключаются к Интернету во всё более раннем возрасте. Это то, что мы наблюдаем в Бельгии. Но, на самом деле, это происходит во всём мире. За 4 года средний возраст обладателей первого смартфона снизился с 12 до 8 лет. От возрастного фактора в огромной степени зависит то, как дети пользуются Интернетом, и их способность избегать рискованного поведения".

Однако провайдеров и интернет-компании теперь волнует вопрос конфиденциальности. Там упирают на то, что усиление надзора пользователи вряд ли оценят. Еврокомиссия призывает применять максимально ненавязчивые методы и наименее интрузивные инструменты мониторинга.