Макрон предложил новый формат евроинтеграции

"Вступление Украины в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия",—заявил президент Франции, выступая в Европарламенте. Эммануэль Макрон предложил создать новую политическую организацию для стран, разделяющих ценности ЕС, но не входящих в его состав.

Также он подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в Украине не должно сопровождаться унижением России.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Завтра нам нужно будет строить мир. Важно об этом не забывать. И это должно происходить за столом переговоров с участием Украины и России. Они будут определять условиях этих дискуссий. Но этот процесс будет проходить не в отрицании, не в исключении друг друга, ни тем более в унижении".

Согласно предложению Макрона, стать частью так называемого "европейского политического сообщества" могли бы и ратующие за членство в ЕС, и уже покинувшие его государства.

Президент Франции подчеркнул контраст празднования Дня Европы в странах Евросоюза и Дня победы над нацистской Германией в России. Макрон отметил "воинственный тон" речи Путина и желание "продемонстрировать силу" военным парадом в Москве. В то время как дискуссии, идущие 9 мая в Европарламенте, посвящены "миру, стабильности и всеобщему процветанию".

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Я думаю, события сегодняшнего дня говорят о многом. С одной стороны, вы видите самодержца Владимира Путина и его военный парад в Москве — это единственное, что он может предложить своему народу. С другой стороны, здесь, в Европарламенте, вы видите торжество демократии".

Французский лидер и глава Еврокомиссии также сошлись во мнении о том, что необходимо внести изменения в Договор о Европейском Союзе. Призывы к реформированию были слышны и от обычных граждан-участников Конференции о будущем Европы.

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