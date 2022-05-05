Соединенные Штаты находятся в шоке после того, как интернет-газета опубликовала просочившийся в прессу проект постановления Верховного Суда. Он готов отменить решение 1973 года по делу «Роу против Уэйда», установившее право женщины на аборт.

Эта новость вызвала акции протеста также по всей Европе.

Но власти в ЕС и США по-разному относятся к условиям и срокам прерывания беременности. В Америке они полагаются на судебный прецедент, включая его в федеральные законы. А европейские страны приняли законодательство, закрепляющее право на аборт и устанавливающее критерии на национальном уровне. Но это не единственная разница.

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