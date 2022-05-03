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США

В США намерены отменить право на аборт

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Демонстрация у здания Верховного суда США
Демонстрация у здания Верховного суда США   -   Авторское право  Anna Johnson/AP

В Вашингтоне перед зданием Верховного суда США собрались сторонники отмены права на аборт. Решение, гарантировавшее это право американкам на федеральном уровне, было принято 50 лет назад, но, как выяснили СМИ, теперь судьи проголосовали за его отмену. Собравшиеся приветствовали такое развитие событий:

– Судя по судебным документам, о которых мы узнали из-за утечки, дело движется к развязке, но нужно продолжать борьбу, ведь Верховный суд находится под влиянием общественного мнения. Нужно, чтобы люди массово выступали против абортов.

Далеко не все в стране разделяют подобные взгляды. Сторонники сохранения права на аборт настаивают, что сейчас речь идёт лишь о предварительном мнении судей, и аборты по-прежнему законны.

Если решение Верховного суда вступит в силу, то вопрос о законности абортов будет решаться на уровне отдельных штатов. В этом случае, по ряду оценок, более чем в половине штатов аборты могут оказаться под запретом.