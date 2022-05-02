Подоплёка приднестровского конфликта и влияние на него соседней войны

Уже два десятилетия приднестровский конфликт находится в замороженном состоянии. В Кишинёве опасаются, что он может перейти в горячую стадию вследствие вторжения России в соседнюю Украину.

На минувшей неделе в пророссийском сепаратистском регионе произошло три взрыва. В результате были разрушены две радиовышки, транслировавшие передачи из РФ.

Небольшой анклав, зажатый между Молдавией и Украиной, в одностороннем порядке провозгласил себя независимым в начале 1990-х годов, но не был признан ни одной страной мира.

У России есть в Приднестровье небольшой контингент из 1500 военнослужащих, часть которых считаются миротворцами.

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