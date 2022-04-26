Прошло три недели после внушительной победы на выборах в Венгрии партии премьер-министра Виктора Орбана. С тех пор Еврокомиссия обвинила его правительство в коррупции и нарушении принципов правового государства. В наказание стране собираются урезать выплаты из общего бюджета. Приостановлено также рассмотрение венгерской программы восстановления после пандемии на средства ЕС.

На этой неделе оппозиционный мэр Будапешта Гергей Карачонь прибыл в Брюссель, чтобы добиться разблокирования денег, которые причитаются венграм:

«Я не хотел бы видеть Венгрию в экономическом и социальном кризисе из-за того, что страна отрезана от европейского финансирования, - объяснил он. - Но я также не хотел бы, чтобы всё продолжалось так, как мы видели в прошлом. Поэтому сейчас я ищу союзников в Брюсселе, чтобы способствовать заключению чёткого и основанного на общих принципах соглашения между Европейским Союзом и правительством Венгрии о фондах ЕС».

Мэр надеется заключить с руководством Евросоюза сделку, по которой деньги ЕС будут напрямую поступать Будапешту и другим городам, находящимся в руках оппозиции. К ей относятся левые, социал-демократы, "зелёные", либералы и правоконсервативная силы. Гергей Карачонь признал, что среди них слишком много разногласий.

«Я уверен, что только объединившаяся оппозиция может победить нынешний режим. Чего ещё нам нужно добиться, кроме этого единства? Что нам нужно сделать по-другому? Как вывести средства массовой информации из-под контроля правящей партии "Фидес"? На такие вопросы нам нужно ответить в предстоящий период».

Мэр столицы добавил, что Орбан создал мощную пропагандистскую машину, и что венгерская оппозиция при поддержке зарубежных союзников должна выработать стратегию борьбы с таким уникальным для Европы явлением.