Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остаётся на своём посту на четвёртый срок, а правительственная коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии укрепила свои позиции в парламенте. Такие результаты выборов представило Национальное избирательное бюро. Правящий блок сохраняет конституционное большинство и получает на два мандата больше, чем в прошлом созыве, — всего 135 мест из 199.

Свою победу Орбан связал с относительно мягкой позицией Будапешта в отношении России и войны на Украине.

Нам пришлось сражаться с самыми крупными противниками: с левым крылом внутри страны, с международными левыми силами, с брюссельскими бюрократами, со всеми организациями империи Сороса, международными СМИ и, наконец, президентом Украины. Никогда ещё не было у нас так много противников. Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Шесть оппозиционных партий к этим выборам сформировали альянс, который получил название «Объединённые ради Венгрии». Его лидером стал умеренный консерватор Петер Марки-Зай, мэр Ходмезёвашархея.

Последние перед выборами соцопросы прогнозировали, что оппозиционный блок может получить более 40-45% голосов, его рейтинги были сопоставимы с рейтингами «Фидес». Официальные результаты оказались скромнее – альянс получил 35% голосов.

Марки-Зай признал поражение и заявил, что разочарован итогом выборов. Он обвиняет правительство в создании неравных условий ведения избирательной кампании. По мнению Марки-Зая, оппозиция проиграла из-за господства Орбана в венгерских СМИ. Активисты независимых объединений наблюдателей говорят и о многочисленных нарушениях уже непосредственно в ходе выборов.