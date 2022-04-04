Виктор Орбан победил на выборах в Венгрии с "неожиданным результатом"Комментарии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остаётся на своём посту на четвёртый срок, а правительственная коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии укрепила свои позиции в парламенте. Такие результаты выборов представило Национальное избирательное бюро. Правящий блок сохраняет конституционное большинство и получает на два мандата больше, чем в прошлом созыве, — всего 135 мест из 199.
Свою победу Орбан связал с относительно мягкой позицией Будапешта в отношении России и войны на Украине.
Шесть оппозиционных партий к этим выборам сформировали альянс, который получил название «Объединённые ради Венгрии». Его лидером стал умеренный консерватор Петер Марки-Зай, мэр Ходмезёвашархея.
Последние перед выборами соцопросы прогнозировали, что оппозиционный блок может получить более 40-45% голосов, его рейтинги были сопоставимы с рейтингами «Фидес». Официальные результаты оказались скромнее – альянс получил 35% голосов.
Марки-Зай признал поражение и заявил, что разочарован итогом выборов. Он обвиняет правительство в создании неравных условий ведения избирательной кампании. По мнению Марки-Зая, оппозиция проиграла из-за господства Орбана в венгерских СМИ. Активисты независимых объединений наблюдателей говорят и о многочисленных нарушениях уже непосредственно в ходе выборов.