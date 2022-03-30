Выборы в Венгрии: оппозиция выступает за «революцию маленьких людей»

Правая партия Виктора Орбана «Фидес» получила большинство мест в венгерском парламенте еще на выборах 2010-го года —12 лет назад — и с тех пор непрерывно находится у власти. Всё это время оппозиция в стране была достаточно разрозненной, но осенью прошлого года шесть партий, наконец, объединились, чтобы бросить вызов действующему премьер-министру. В коалиции представлены очень разные политические течения: в ней есть и социалисты, и правые, и зеленые. В октябре на первых в истории Венгрии праймериз единым кандидатом, который поведет оппозицию на парламентские выборы, стал Петер Марки-Зай. Беспартийному мэру небольшого города Ходмезёвашархей — 49 лет. У него семеро детей и не много политического опыта.

Впрочем, это не помешало Марки-Заю убедить либерального мэра Будапешта Гергея Карачоня отказаться от участия в праймериз и поддержать себя, а затем — триумфально обойти депутата Европарламента от левой Демократической коалиции Клару Добрев, набрав почти 60% голосов.

Петер Марки-Зай выступает против прежних политических элит, за борьбу с коррупцией, ориентацию страны на запад и даже переход с форинта на евро. Вечером перед объявлением результатов праймериз он выступил с речью, в которой пообещал устроить «революцию маленьких людей» и создать «чистую и честную Венгрию».

Кандидат от объединенной оппозиции особенно критикует связи Виктора Орбана с Кремлем.

«Входить в фан-клуб Путина — еще не значит быть консерватором. А это как раз то, что делает Орбан: Орбан предает Европу, Орбан предает НАТО, Орбан предает Соединенные Штаты.

Впрочем, война на Украине, вероятно, позволила Виктору Орбану получить дополнительные политические очки: премьер-министр Венгрии поддержал большинство решений ЕС и НАТО и постарался дистанцироваться от Москвы. Результаты последних опросов общественного мнения показывают, что правящую партию «Фидес» поддерживает всё больше избираталей, ранее планирующих проголосовать за оппозиционера.