Прошла всего пара дней после громкой победы премьер-министра Виктора Орбана на выборах в Венгрии, а отношения его правительства с Еврокомиссией уже накаляются. Во вторник Брюссель объявил, что против Будапешта, наконец-то, будет применён механизм, который увязывает финансирование страны-члена ЕС с соблюдением ею принципов правового государства. Это по сути дисциплинарная процедура, ведущая к сокращению выплат из бюджета ЕС и фонда восстановления после пандемии.

"Мы отправили в Венгрию письмо с вопросами. Нам прислали ответы, мы тщательно их изучили и решили, что нужно перейти к следующему шагу, - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Уполномоченный по региональной политике Йоханнес Хан сообщил венгерским властям, что теперь мы отправим им официальное уведомление о запуске механизма увязки. На такую процедуру отводится определенный срок, так что процесс уже идёт».

Руководство Евросоюза уже несколько лет пытается заставить Венгрию остановить откат от демократических завоеваний. Механизм верховенства права, введенный в прошлом году, призван в этом помочь. В его задачи входит защита фондов Евросоюза от нецелевого использования правительствами, а также наказание за нарушение фундаментальных ценностей ЕС. От Венгерии настоятельно требуют борьбы с коррупцией и обеспечения независимости судебной власти. Зелёный евродепутат от Германии считает, что со всем этим Еврокомиссия опоздала:

«Одна из причин, почему Орбан так силен, заключается в том, что многие в Брюсселе не извлекли уроков из прошлого и фактически поддерживали его, - сказал Расмус Андресен. - Теперь нам надо ускориться в таких вопросах, как механизм верховенства права, а также обсудить санкции, которые мы можем применить против Венгрии и Виктора Орбана».

В нарушении общеевропейских ценностей обвиняют также Польшу, но Еврокомиссия пока не возбудила против нее официального дела. Нидерландский депутат Европарламента считает, что уступки Варшаве по принципиальным вопросам делать нельзя:

«Мы обеспокоены тем, что Еврокомиссия ведет переговоры с польским правительством, в то время как верховенство права не может быть предметом переговоров, - сказала Софи ин 'т Велд. - Независимость судебной власти также не подлежит обсуждению».

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга ответила в Facebook на заявление фон дер Ляйен: "Еврокомиссия должна принять демократический выбор венгров и не наказывать их за то, что большинство из них проголосовали так, как они хотели".

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