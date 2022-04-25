Евросоюз изложил Индии своё отношение к войне в Украине

Предcедатель Еврокомиссии призвала Индию поддержать предпринимаемые Западом усилия против вторжения России в Украину. Урсула фон дер Ляйен была почётным гостем на конференции индийского правительства по внешней политике «Диалог Райсина». Помимо развития отношений между Брюсселем и Нью-Дели немецкий политик союзного уровня использовала эту платформу, чтобы привлечь ведущую южноазиатскую державу на сторону Евросоюза в этом конфликте у его восточных границ.

«Это определяющий момент, - сказала фон дер Ляйен. - Наши решения в эти дни сформируют мир на грядущие десятилетия. Наш ответ на агрессию России сегодня определит будущее как международной системы, так и мировой экономики. И мы призываем всех членов международного сообщества поддержать наши усилия для прочного мира».

Но Нью-Дели пока не собирается подключиться к санкциям против Москвы. С начала войны Индия закупила российской сырой нефти как минимум в два раза больше, чем за весь 2021 год. Потребуются не только слова, чтобы убедить её изменить курс.

Сотрудник азиатской программыГерманского фонда Маршалла (США) Гарима Мохан считает, что Евросоюзу придется предложить индийцам более сильные стимулы, особенно в военной и технологической областях:

«От 60 до 70% запчастей, оборонных технологий и т. д. поступают из России, что делает Индию сильно от неё зависимой. Это жизненно важно в контексте нынешней напряженности на индийско-китайской границе. Вспомним, что там вспыхнуло насилие в 2020 году, и этот кризис до сих пор не разрешен. Так что Индия находится в состоянии повышенной тревоги».

Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Глава Еврокомиссии сказала, после окончания войны в Украине ЕС и Индия будут более тесно сотрудничать в борьбе с изменением климата. Стороны договорились возобновить переговоры по соглашению о свободной торговле, а также о создании совместного Совета по торговле и технологиям.

Приглашение на конференцию «Диалог Райсина», направленное российскому представителю, было организаторами отозвано.