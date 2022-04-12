Индия между США и Россией

После того как президент США Джо Байден попросил премьер-министра Индии Нарендру Моди не увеличивать импорт российской нефти после вторжения РФ на Украину, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили этот вопрос в рамках диалога в формате 2+2 с участием и министров обороны. Индийский премьер публичных обещаний на этот счёт не дал, что привело к некоторой напряжённости в отношениях двух стран.

"Когда речь заходит о закупках нефти, санкциях и т. д., я просто отмечаю, что есть исключения для закупок энергии, - сказал на пресс-конференции по итогам встречи с индийскимколлегой госсекретарь США Энтони Блинкен. - Конечно, мы призываем не делать дополнительных закупок энергоносителей из России. И хотя каждая страна имеет своё местоположение и разные потребности, мы рассчитываем на наших союзников и партнёров, надеясь, что они не будут увеличивать свои закупки российской нефти".

Ранее США предложили Индии также свою помощь в диверсификации источников энергии.

С начала войны на Украине Индия уже закупила не менее 13 млн баррелей российской нефти, тогда как за весь прошлый год импортировала 16 млн. Но министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар напомнил Блинкену, кто является более крупным покупателем:

"Я бы посоветовал вам сосредоточить свое внимание на Европе. Мы действительно покупаем энергию, которая необходима для нашей энергетической безопасности, но я подозреваю, что, если посмотреть на цифры, то наши общие закупки за месяц, вероятно, будут меньше, чем Европа делает за день. Так что вам стоит об этом подумать".

Индия — третий по величине импортер сырой нефти в мире — в настоящее время покупает только около 3% своих поставок из России. По сообщениям местных СМИ, Нью-Дели также обдумывает создание механизма торговли рупиями и рублями для оплаты нефти и других товаров.

Цены на сырую нефть упали примерно до 100 долларов за баррель во вторник, продолжая свое падение на рынках после достижения почти 14-летнего максимума на прошлой неделе.

Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин заявили, что переговоры включали также обсуждение продажи оружия в Индию.

Кризис на Украине поставил Индию перед дипломатической дилеммой после многих лет тесных связей с Россией.

Страна продолжает закупать подешевевшие из-за санкций российские энергоносители, несмотря на давление со стороны запада. Индийские власти призвали положить конец насилию на Украине, но не осудили само вторжение.

Москва - крупнейших поставщик оружия Нью-Дели, в том числе и систем протитворакетной обороны С-400. Индия закупила их на миллиарды долларов, несмотря на угрозу американских санкций.

Но Индии нужна и поддержка Запада, чтобы противостоять своему более напористому соседу Китаю.

На пресс-конференции Блинкен также сказал, что все страны, особенно те, у которых есть рычаги воздействия, должны оказывать давление на Россию, и что демократия должна говорить единым голосом.