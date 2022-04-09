Урсула фон дер Ляйен: «После такого снятся кошмары»

Перед тем как вернуться в Брюссель после визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заехала в Варшаву. Сегодня, в субботу, она председательствует на мероприятии Stand Up for Ukraine — «Поддержи Украину».

Вы были в Киеве, были в Буче. Как это повлияет на принятие Вами решений в Брюсселе?

Я увидела реальность войны. После такого ночью снятся кошмары. Это невероятно. Практически не существует слов, которые могли бы передать тот ужас, который я видела. Но это придает мне решимости и сил бороться со страшной войной Путина и поддерживать Украину.

Когда Вы были в Киеве, Вы символически передали президенту Зеленскому опросник. Вы не боитесь, что несмотря на то, что пообещали ему принять Украину в Евросоюз, страны-члены ЕС в Брюсселе не оправдают его ожиданий?

Мы делаем важный шаг. Европейский совет поручил Еврокомиссии разработать опросник, на основе которого мы сформируем нашу позицию. Мы усердно работаем день и ночь, чтобы сделать это быстрее. Это то, что мы сделали. Это наша задача, но мы взяли на себя ответственность ускорить процесс. Теперь, вместе с украинскими властями, мы придем к мнению, которое так важно для Украины. Это будет нашим следующим шагом.