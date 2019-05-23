Убедительная победа Нарендры Моди

В Индии на всеобщих парламентских выборах одержал победу правящий «Национальный демократический альянс» во главе с консервативной Индийской народной партией – «Бхаратия джаната парти». Партия премьер-министра Нарендры Моди и без союзников получает абсолютное большинство мест в нижней палате парламента – 300 из 543. Нарендра Моди назвал победу своей партии «победой Индии».

Поражение оппозиционного «Индийского национального конгресса» признал его лидер Рахул Ганди (сын Раджива Ганди, внук Индиры Ганди и правнук Джавахарлала Неру – все они занимали должность премьер-министра Индии). ИНК получит только 51 депутатский мандат.

С победой премьер-министра Индии поздравил Имран Хан, премьер-министр Пакистана, основного регионального соперника Индии.

Голосование во всех 29 штатах и на семи союзных территориях проходило в семь этапов. В минувшее воскресенье состоялся финальный этап выборов. Итоги подвели в четверг.