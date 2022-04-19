Сложная судьба нейтралитета Украины

На протяжении более двух десятилетий с момента распада СССР до присоединения Россией Крыма Украина официально была неприсоединившейся и нейтральной в международных делах. Это означало, что, хотя страна часто металась между промосковскими и проевропейскими правительствами, она не становилась ни одну из сторон в геополитическом соперничестве Востока и Запада.

Всё изменилось в 2014 году, когда Россия захватила Крым. Украина формально отказалась от своего нейтралитета. Депутаты Верховной Рады отдали 303 голоса за отказ от неприсоединения. Против было всего 8. Этот шаг направил Киев к членству в НАТО и был немедленно осуждён Москвой как «недружественный» и «контрпродуктивный».

В 2019 году в Конституцию Украины были внесены поправки, включившие в преамбулу новую строку, которая провозглашает «необратимость европейского и евроатлантического курса» страны. В связи с продолжающимся вторжением России на Украину, этот юридически обязывающий пункт может оказаться под угрозой.

Ещё в марте Владимир Зеленский заявил: «Гарантии безопасности и нейтралитета, безъядерный статус нашего государства - мы готовы на это пойти. Это самый важный пункт». Президент подчеркнул, что любой мирный договор потребует прекращения огня и вывода российских войск на линии до вторжения. Он отверг требования о демилитаризации страны, отметив, что окончательное соглашение должно быть вынесено на референдум.

Высокая цена неприсоединения

Согласно международной практике, объявившие себя нейтральными страны, должны держаться подальше от нынешних и будущих вооруженных конфликтов, а также отказывать в поддержке и доступе на свою территорию всем воюющим сторонам, за исключением гуманитарной помощи. Следовательно, участие в любом военном союзе - независимо от его размера и миссии - рассматривается как нарушение нейтралитета.

Для Украины это означало бы отказ от её давнего стремления вступить в НАТО. Москва горячо приветствовала эту уступку, которую, как намекал Зеленский, он мог бы принять в обмен на мир. Но украинцам может быть трудно проглотить эту горькую пилюлю после того, как они яростно сопротивлялись наступлению гораздо более многочисленной и лучше оснащенной российской армии.

«Вероятно, сейчас это будет не очень хорошо воспринято украинским населением, - сказал Euronews зам. директора Института международных отношений Киевского национального университета Антон Нанавов. - Я точно могу сказать, какой будет реакция. Нам, как нации, наверное, нужно будет почувствовать, что мы не смогли получить чего-то взамен этого статуса. Нам нужны сильные гарантии того, что война больше никогда не повторится».

Недавний опрос, проведенный независимой социологической организацией Rating, показал, что 68% жителей Украины поддерживают идею вступления в НАТО. Это соответствует довоенным исследованиям. Вопрос не проводился в Крыму и двух сепаратистских региона на востоке.

"Замена мечтаний о НАТО на прочный мир может быть осуществимой, но это будет зависеть от готовности России соблюдать соглашение, чего ожидать в данный момент трудно, - отмечает Нананов. - Нейтралитет возможен, если это будет последнее требование России к нам, если она признает Украину свободной, заберёт свои войска из Крыма и вернёт его нам. Такой вариент можно рассматривать, но я не уверен, что народ хорошо его воспримет».

Доцент политических наук Бэйлорского университета в Техасе Сергей Куделя, сказал, что «внезапный поворот» Зеленского в отношении НАТО будет означать «явное молчаливое согласие с одним из ключевых требований России».

«Вместо стратегического выбора, сделанного Украиной по собственному желанию, нейтралитет станет политикой, навязанной украинскому обществу и его элитам с помощью применения силы. На самом деле, перспектива нейтралитета не имеет глубокой политической легитимности и, вероятно, будет немедленно оспорена, - написал Куделия в статье для сайта openDemocracy. - Это будет постоянно находиться под риском отмены любым из преемников Зеленского. Это подорвет эффективность нейтралитета как инструмента международных отношений. Вместо этого он, вероятно, станет постоянным источником внутренней нестабильности».

Власть и интересы

Нейтралитет - это концепция, которая насчитывает несколько столетий и, начиная с эпохальных Гаагских конвенций V и XIII от 1907 года, постепенно кодифицируется в международном праве.

Сегодня лишь несколько стран признаны нейтральными, начиная от членов "Большой семёрки" и заканчивая микрогосударствами. Такие, как Япония, Финляндия и Швейцария, содержат хорошо финансируемую современную армию, в то время как другие, например, Панама, Монако, Лихтенштейн и Ватикан, практически не имеют военного потенциала.

На практике нейтралитет довольно гибок, и страны имеют большую свободу действий в интерпретации своего статуса, если они не принимают непосредственного участия в военных действиях.

Например, Финляндия отправляет на Украину стрелковое оружие и противотанковые средства, а Швейцария создала прецедент, введя свои санкции против России. Со другой стороны, Япония сохраняет многолетний договор с США о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Тем не менее, их нейтралитет воспринимается международным сообществом как данное.

«Нейтралитет работает, когда существует баланс сил. Он работает, когда все заинтересованы в том, чтобы он работал, - сказал Паскаль Лоттаз, исследователь нейтралитета из Университета Васэда в Токио. - В период с 1991 по 2014 год на Украине более или менее имелся политический баланс. При одних правительствах она была более проевропейской. При других правительствах она была более пророссийской. Но страна повторяла, что она останется нейтральной, и не присоединится ни к одной из сторон. Это было нарушено в 2008 году, когда Украине обещали членство в НАТО».

Для сохранения нейтралитета, обеспечения защиты Украины от новых неспровоцированных актов агрессии требовались новые мирные переговоры, и должен был установиться новый баланс сил. Нейтралитет и безопасность Австрии были гарантированы союзными державами после Второй мировой войны и последующих десяти лет оккупации.

В сообщениях украинских СМИ выдвигается идея создания коалиции гарантов, в которую войдут такие страны, как Россия, Китай, США, Великобритания, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша и Израиль, хотя еще предстоит выяснить, как много из этих стран готовы взять на себя такую ​​ответственность.

Турция и Израиль выступали посредниками в конфликте, в то время как Китай занял преднамеренно двусмысленную позицию, призывая к миру и сдержанности, но критикуя санкции Запада и «менталитет холодной войны».

«Требуется заключить соглашение между Украиной и Россией, в котором участвовали бы и США, потому что, не будем себя обманывать: хотя это война между Россией и Украиной, но конфликт идёт между Россией и НАТО, в основном Соединёнными Штатами. То есть, потребуется согласие всех сторон на счёт того, что всем будет лучше, если Украина останется нейтральной», - сказал Лоттаз Euronews. - Украина просила, например, гарантий безопасности, если она согласится быть нейтральной. Так кто же должен давать эти гарантии безопасности? Это точно не может быть государство-член НАТО, потому что это было бы почти равноценно членству Украины в Альнсе, которого Россия никогда бы не приняла».

То, что Украина лишается одновременно внешних гарантов и возможности вступления в НАТО, может оказаться для неё слишком большой потерей. После 24 февраля стране предстоит ориентироваться в крайне неопределенной и изменчивой геополитической среде, контуры которой ещё только формируются.

Альтернативой может быть членство в Евросоюзе. Мирный договор, возможно, даст Украине европейскую интеграцию, но только в том случае, если она официально откажется от планов вступления в НАТО. Тогда Украина станет шестой нейтральной страной, присоединившейся к ЕС, но не к НАТО, вместе с Австрией, Финляндией, Ирландией, Мальтой и Швецией.

Перспектива членства в ЕС приобрела огромную популярность после начала войны. Тот же рейтинговый опрос, который показал поддержку НАТО на уровне 68%, показал поддержку вступления в ЕС на уровне 91%, что является рекордным показателем.

Президент Зеленский направил Брюсселю официальную заявку, которая сейчас находится на рассмотрении Еврокомиссии. Политические аппетиты в блоке значительно усилились, и некоторые страны Восточной Европы просят об ускоренной процедуре, что является неслыханным вариантом.

Но членство в ЕС - это долгосрочный проект, зародившийся в послевоенные годы. Но в данный момент продолжаются боевые действия, и основное внимание направлено на военно-политическую обстановку и возможность переговоров.

Через несколько дней после того, как Зеленский прямо поддержал возвращение Украины к нейтралитету, Владимир Путин заявил, что мирные переговоры зашли в «тупик», и пообещал, что «военная операция будет продолжаться до её полного завершения». Позже президент России приказал начать тотальное наступление, чтобы получить контроль над всем Донбассом.