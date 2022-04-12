Правительству Украины предстоит заполнить опросник, в котором нужно поставить все галочки, для получение статуса кандидата в члены Евросоюза. Бланк этого документа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому во время своего визита в Киев. В длинной анкете запрашиваются сведения об экономической и политической ситуации на Украине.

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква считает, что о скором вступлении Украины в ЕС свидетельствует само направление ей опросника:

«Мы заполним его очень быстро. Именно это президент Зеленский пообещал лично председателю Урсуле фон дер Ляйен. Наше правительство, наши профильные министерства и ведомства работают круглосуточно и без выходных, чтобы заполнить этот опросник. Нам обещали, что как только мы отправим этот документ в Еврокомиссию, она изучит его и подготовит заключение, которое быстро представит на дальнейшее рассмотрение в Европейский совет».

Евросоюз заявил, что учтёт очень сложные обстоятельства, в которых находится Украина, при принятии решения о предоставлении ей статуса кандидата. Хотя Брюссель согласился помочь стране реализовать свои европейские устремления, не все столицы готовы принять Киев в свои ряды. Замглавы Офиса президента уверен, что Украина пройдёт все положенные процедуры и докажет своё право занять законное место в ЕС:

«Мы преодолеем все этапы. Мы не пропустим ни одного этапа. Но мы не можем позволить, чтобы заявка Украины рассматривалась годами или десятками тысяч лет. Нам это нужно срочно. Нам это нужно очень, очень скоро. И мы это заслужили, потому что сейчас мы сражаемся не только за Украину, но и за все европейские народы».

Обычно для сближения с Евросоюзом и вступления в него стране требуются десятилетия. Некоторые государства-члены, такие как Нидерланды, настаивают на том, что ускоренного пути и сейчас не предусмотрено. Вопрос о принятии Украины будет обсуждаться на саммите ЕС в июне.

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