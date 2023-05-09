Paul Larroque-Hoppenot

Глава Европарламента сказала в интервью Euronews, что ЕС постепенно идёт к принятию в свой состав Украины. Роберта Метсола добавила, что пока нужно помогать этой стране и проявлять политическую волю.

В Украине 9 мая объявлено Днём Европы. Такой праздник отмечается в странах ЕС. В связи с этим корреспондент Euronews Поль Ларрок-Оппено спросил в Страсбурге председателя Европарламента Роберту Метсолу: "Когда Украина, подавшая заявку на вступление в Евросоюз, станет его членом?"

Метсола :«Как только у нас будет к этому политическая воля, мы, Европейский Союз, со своей стороны, должны будем сопоставить ожидания с выполнением задач. Это означает задавать вопросы, которые необходимо задавать, обеспечивать оказание помощи, и шаг за шагом достигать этой цели".

Euronews: «Война изменила Европу. Мы уже входим в экономику военного времени?»

Метсола: «Где мы сегодня? Мы наблюдаем ситуацию, когда инфляция чрезвычайно высока, когда процентные ставки были повышены, когда сбережения обесцениваются. Обостряются проблемы жилья, пенсий, активов, бизнеса, компаний. Семьи говорят нам: "У нас нет денег, чтобы оплатить счета в конце месяца". Именно здесь мы должны реагировать. Мы должны смягчать социальные и экономические последствия того, что я бы назвала "поликризисом". Это испытание, которому мы должны подвергнуть сами себя".

Euronews: «Мы празднуем День Европы за год до выборов в Европарламент. Как коррупционный скандал в нём повлиял на доверие к Европе?

Метсола: «В данный момент мы проводим серию очень сложных реформ, а перемены никогда не бывают лёгкими. Некоторые из них носят немедленный характер, для реализации других потребуется немного больше времени, но они должны вступить в силу до начала действия следующего мандата, то есть в следующем году после того, как истечёт нынешний законодательный срок. Я сделаю всё возможное до конца моих полномочий, чтобы все меры и усилия, которые мы предприняли, были адекватным ответом на трудности, с которыми мы сталкиваемся в последние месяцы».